QUARTO/ Paura in via Kennedy: si ritrova ladro in casa mentre fa la doccia

QUARTO – Allarme microcriminalità sul territorio di Quarto. Si allunga la lista dei furti in casa. Nella serata di sabato, in via Kennedy, un uomo ha fatto irruzione in un appartamento al primo piano di una palazzina, ignaro che la nipote della proprietaria si trovasse in bagno a fare la doccia. Il bandito ha iniziato a rovistare negli armadi per fare man bassa di quanto era presente in casa, ma la giovane – uditi i rumori – ha immediatamente chiesto aiuto alla zia che era in strada.

LE TELECAMERE – Il ladro, spaventato dalle urla della giovane, ha scavalcato la ringhiera del balcone, saltando giù in strada, dove è stato accerchiato da alcune persone, tra cui la proprietaria di casa. L’uomo è scappato e dopo poco ha trovato riparo nell’auto del complice, facendo così perdere le sue tracce. A riprendere la scena le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.