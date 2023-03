Emergenza furti a Bacoli, il sindaco: «Più posti di blocco e controlli notturni»

BACOLI – «Più posti di blocco e controlli notturni». Ad annunciarlo è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, per rassicurare i cittadini terrorizzati dall’ondata di furti che sta travolgendo la città. «Ne ho parlato con il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che mi ha assicurato un incontro specifico, con le forze dell’ordine, dedicato al nostro paese. C’è già forte attenzione sull’area flegrea, a seguito del recente incontro del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza tenutosi a Pozzuoli. Già a novembre ebbi modo di parlarne in Prefettura, riscontrando grande attenzione su questa problematica che allarma l’intera comunità. Il sindaco non può disporre degli agenti di pubblica sicurezza, ma può mettere in campo ogni azione utile per sollecitare gli organi competenti a rafforzare i controlli sul territorio. E lo sto facendo, insieme a tutta la giunta e l’amministrazione comunale. Per quanto di nostra competenza, abbiamo avviato un potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale sul nostro territorio», continua il primo cittadino. Sono inoltre partiti alcuni lavori che miglioreranno anche l’efficienza della pubblica illuminazione.

LA PETIZIONE – Intanto Fratelli d’Italia ha organizzato per domenica 5 marzo, nei pressi del Parco Vanvitelliano del Fusaro, dalle 10:00 alle 13:00, la petizione per dire stop ai furti. «La nostra città è diventata vittima di furti. Viviamo in una condizione orami poco sicura, abbandonati nel silenzio assoluto. Ora basta», annunciano i promotori della raccolta firme.