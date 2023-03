QUARTO/ Elezioni, Sabino pronto al bis: anche Free Quarto nella sua coalizione

QUARTO – Il sindaco Antonio Sabino non ci sta ad appendere la fascia tricolore al chiodo. E prova a calare il bis alle prossime elezioni amministrative che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio. Al suo fianco ci sarà anche Free Quarto. «Quarto ha da sempre numerose carenze, lacune, mancanze, ma nel quinquennio che volge al termine alcune sono state ridotte – afferma la coordinatrice Silvia Prato – Ciò è sicuramente un buon segnale per il presente e il futuro del territorio a cui teniamo tanto e per il quale abbiamo già pensato e pianificato diverse proposte interessanti e utili. Su queste ci siamo spesso confrontati con l’avvocato Antonio Sabino e abbiamo riscontrato di avere più punti in comune e su questi abbiamo deciso di avviare un percorso politico insieme a lui e alle altre liste che lo sosterranno». Gli attivisti annunciano che nelle prossime settimane si terranno diverse iniziative pubbliche per ascoltare le istanze dei residenti e inserirle nel programma. Entusiasta per il sostegno alla sua ricandidatura, il sindaco Sabino ci ha tenuto a rivolgere la sua gratitudine al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, nonché leader del movimento, agli attivisti e alla coordinatrice Silvia Prato: «Voglio ringraziare Josi Gerardo della Ragione e il movimento Free Quarto, la coordinatrice Silvia Prato, per questa importante decisione. Gli incontri, i confronti e gli scambi di idee sono stati tanti, soprattutto per analizzare il presente e programmare il futuro del nostro territorio. Quello che si sta delineando è un percorso politico chiaro, che vuole essere prima di tutto al servizio dei cittadini e della comunità».

VERSO LE URNE – La campagna elettorale non è ancora partita ufficialmente, ma ad oggi si ipotizzano i primi nomi e si vociferano coalizioni. Al momento Sabino è il primo a scendere in campo a viso aperto, pronto a candidarsi per il secondo mandato per altri cinque anni di lavoro a servizio della città e dei cittadini. Nel 2018 l’ultima chiamata alle urne per i quartesi: l’avvocato 43enne sconfisse al ballottaggio Davide Secone, che poche settimane fa ha invece annunciato che il gruppo consiliare “Un’altra città” sarà parte integrante della coalizione che sosterrà il prosieguo del percorso intrapreso dall’amministrazione del sindaco uscente Sabino. Oggi, dunque, il panorama della vita politico-amministrativa presenta qualche cambiamento rispetto a cinque anni fa, segnato soprattutto dalla rottura di Sabino con l’ex vicesindaco Giuseppe Martusciello. Sono diverse, infatti, le ipotesi sui possibili scenari che potrebbero aprirsi sul palazzo di città. Ma i nomi degli aspiranti sindaci e consiglieri non sembrano poi cambiare più di tanto. A detta dei cittadini saranno proprio i volti già noti a contendersi le vecchie poltrone.