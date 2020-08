POZZUOLI – Quattro parcheggiatori abusivi sono stati fermati e sanzionati dagli agenti di Polizia Municipale in borghese a Pozzuoli: ad uno di loro è stato applicato il provvedimento di daspo in quanto colto in flagranza mentre chiedeva soldi agli automobilisti ad Arco Felice.

I CONTROLLI – Durante l’attività messa in campo dagli uomini della comandante Silvia Mignone sono stati elevati 15 verbali per circolazione di motoveicoli senza la copertura assicurativa per i quali è scattato il sequestro amministrativo dei mezzi, mentre sono stati sottoposti a fermo amministrativo quattro motoveicoli che circolavano senza che il conducente indossasse il casco protettivo. Sono stati sequestrati penalmente, infine, due ciclomotori risultati rispettivamente con telaio contraffatto e abraso. I conducenti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Infine sono stati elevati 150 verbali per sosta pericolosa ovvero vietata con 40 rimozioni dei veicoli scattati nei casi previsti dal Codice della Strada.