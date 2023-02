POZZUOLI/ Altro colpo in villa, famiglia sorpresa nel sonno: portati via soldi e gioielli

POZZUOLI – Ancora ladri in azione nella notte a Pozzuoli. Questa volta nel mirino è finita una villetta in via Vecchia delle Vigne, nella zona alta della città. E anche in questa occasione il furto è avvenuto nonostante all’interno dell’abitazione ci fossero padre, madre e figlia. Con i volti coperti da passamontagna i malviventi sono entrati dopo aver forzato finestre e balconi a cui sono arrivati attraverso una scala esterna. Una volta dentro, mentre gli inquilini dormivano, sono riuscire a prendere e portare via soldi in contanti e oggetti preziosi. Poi la fuga, nel cuore della notte, attraverso la principale via Solfatara prima che le vittime se ne accorgessero. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sull’accaduto.

IL PRECEDENTE – Nei giorni scorsi analogo colpo era stato messo a segno nella zona di Lucrino. Anche in quell’occasione una banda di malviventi ha sorpreso nel sonno la famiglia che si trovava all’interno riuscendo a portare via denaro e preziosi.