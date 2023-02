POZZUOLI/ «Siamo senz’acqua da due settimane e dopo 10 telefonate all’acquedotto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve Cronaca Flegrea, mi rivolgo a voi nella speranza che possiate fare qualcosa. Abito in un palazzo in Piazza della Repubblica, al civico 83, in un palazzo a due piani. Da 15 giorni siamo senza acqua, abbiamo chiesto al comune di Pozzuoli, abbiamo fatto almeno 10 telefonate al servizio acquedotto che hanno risposto più volte “provvediamo”, “mandiamo una squadra”, ma niente. C’è giusto un filo di acqua la notte che ci consente di fare la doccia, ma niente più. Siamo tutti anziani, vorremmo un aiuto » Dott. Cafora