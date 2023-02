POZZUOLI/ Assalto a una villa a Cigliano, ladri messi in fuga dalle urla delle vittime – LA FOTO

POZZUOLI – Attimi di paura ieri sera a Cigliano dove una banda di ladri ha tentato un furto all’interno di una villa. Erano le 20 circa quando quattro uomini armati e con i volti coperti da passamontagna hanno scavalcato il cancello dell’abitazione. Ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, sono stati notati dalle stesse vittime e da alcuni vicini che tra le urla li hanno costretti desistere. A piedi avrebbero poi raggiunto, attraverso una stradina, un veicolo con il quale si sarebbero dati alla fuga.

ESCALATION – L’ennesimo episodio che arriva 24 ore dopo l’assalto a una villa in via Vecchia delle Vigne, in zona Solfatara e il colpo all’interno di un’abitazione a Cuma. Colpi che potrebbero avere una stessa mano e una stessa regia: una banda dell’est che si muoverebbe con il sostegno di “segnalatori” e “pali” della zona.