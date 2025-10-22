POZZUOLI/ Faceva prostituire la fidanzata minorenne: 40enne arrestato dai carabinieri

POZZUOLI – Faceva prostituire la fidanzata minorenne in strada e attraverso le chat erotiche, l’uomo arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Pozzuoli. Quarant’anni, con numerosi precedenti penali alle spalle, residente nella zona di Licola ma domiciliato a Varcaturo, da tempo approfittava della fidanzatina consenziente per intascare i soldi delle prestazioni sessuali. Una storia agghiacciante, ricostruita attraverso le indagini dei militari che nei mesi scorsi avevano arrestato l’uomo, di oltre 20 anni più grande della giovane.

LA FUGA – Scarcerato e finito a domiciliari il 3 ottobre scorso, il 40enne domenica era evaso facendo perdere le proprie tracce. Per due giorni si è nascosto tra Pozzuoli e il litorale domitio utilizzando una falsa identità. Fino all’arresto avvenuto ieri, quando i carabinieri hanno stretto la morsa, dopo aver ricostruito tutti i movimenti. Ad incastrarlo è stato un panino acquistato in una salumeria nei pressi della stazione ferroviaria di Pozzuoli, dove si era dato appuntamento con la fidanzatina-vittima. A quel punto sono scattate le manette ai polsi e il trasferimento nel carcere di Poggioreale.