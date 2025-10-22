POZZUOLI/ Errore nella rilevazione, la scossa di sabato notte è stata di magnitudo 2.9

POZZUOLI – Nella settimana dal 13 al 19 ottobre 2025, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 135 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=2.9± 0.3). Dagli inizi di aprile 2025 continua a registrarsi sollevamento del suolo, con un valore medio mensile di circa 15±3 mm/mese. Nella settimana di riferimento i parametri geochimici monitorati confermano il trend di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale e di aumento dei flussi già noti. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano che ha anche modificato la scossa delle 00:53 rilevata inizialmente con magnitudo 2.2 ma che in realtà, a seguito di rivisitazione, è stata classificata come evento di magnitudo 2.9.