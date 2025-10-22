Cortometraggi in concorso: premiato “Shanghai” al Bagnoli Film Festival

NAPOLI – È “Shanghai”, firmato da Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco, il miglior cortometraggio della terza edizione del Bagnoli Film Festival, svoltasi al CineTeatro La Perla Multisala. A guidare la rassegna, la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone e l’organizzazione a cura di Maurizio Capezza. La giuria — composta dalla produttrice Antonella Di Nocera, dal montatore Giogiò Franchini e dal regista Marino Guarnieri — ha premiato l’opera per la sua profondità tematica. Una menzione speciale è stata conferita al corto “A domani” di Emanuele Vicorito. I premi sono stati realizzati dall’artista Maria Sabetti.

FILM A CONFRONTO – Il festival si è articolato in quattro giornate intense di cinema e dibattiti, tra anteprime d’autore, opere di cinema del reale e incontri con registi, attori, produttori e figure tecniche del settore. A impreziosire la serata conclusiva di domenica 19 ottobre, la partecipazione della regista Cécile Allegra, arrivata da Parigi per raccontare “Criature”, film di chiusura del festival. Con lei Giovanni Savino, educatore del quartiere napoletano di Barra, la cui esperienza ha ispirato il film. A congedare il pubblico, le parole di Borrone e Capezza, che hanno sottolineato il ruolo del festival come spazio nevralgico di riflessione: «In un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, e di enorme preoccupazione per l’umanità, il cinema ci aiuta a riflettere sul futuro del mondo. Partendo da un piccolo punto di osservazione come Bagnoli, quartiere simbolo del cambiamento e della riconversione, il festival è stato l’occasione per ospitare film che stimolassero un dibattito e una discussione su temi così importanti. La numerosa partecipazione di pubblico a ogni serata, la qualità artistica delle opere presentate, gli interessanti spunti emersi dalle interviste post proiezione hanno reso preziosa e gratificante questa esperienza».