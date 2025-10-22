Schianto tra Lago Patria e Ischitella: morto un 40enne

LAGO PATRIA – Tragedia nella notte lungo la SS7 Quater dove un 40enne ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L’uomo era alla guida della sua auto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è stato tamponato violente da un’altra vettura. Ferita la donna, che è stata trasferita in ospedale. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato invano di salvare la vita al 40enne. Sul drammatico incidente indaga la Polizia Stradale. Sequestrate le due vetture, mentre il conducente sopravvissuto all’impatto è indagato per omicidio stradale.

