POZZUOLI/ Evade dai domiciliari per fare una passeggiata: preso dai carabinieri

POZZUOLI – Era evaso dagli arresti domiciliari per fare una passeggiata ma è stato riconosciuto e arrestato dai carabinieri. E’ accaduto nella zona alta della città, in via Solfatara, dove i militari della stazione di Pozzuoli hanno arrestato Renato Correale. L’uomo era soggetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quando ha lasciato la propria abitazione. Riconosciuto e fermato, è stato poi processato con rito direttissimo e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa di nuove ed eventuali misure più restrittive.