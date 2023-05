È Valeria il primo baby sindaco della città di Pozzuoli

POZZUOLI – Si chiama Valeria il primo baby sindaco del Comune di Pozzuoli. Candidata nell’ambito del progetto “La mia terra”, laboratorio di cittadinanza attiva del I Circolo, la piccola studentessa ha conquistato la fascia tricolore. A partecipare alla proclamazione anche il primo cittadino di Pozzuoli, Luigi Manzoni: «I programmi elettorali dei candidati erano davvero interessanti e ricchi di spunti, che mi impegno a prendere in seria considerazione: tutela dell’ambiente e della salute, spazi verdi, piste ciclabili, rispetto delle regole e multe salatissime per i trasgressori. Sono particolarmente soddisfatto della presenza all’evento del Presidente del consiglio comunale, della Comandante della Polizia Municipale e di tanti consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, il che dimostra la sensibilità di questo Consiglio Comunale verso le nuove generazioni. È mia ferma intenzione proporre di istituzionalizzare le elezioni del baby sindaco e di allargare questa bellissima esperienza a tutte le scuole di Pozzuoli, per rinnovare il Consiglio ogni anno».