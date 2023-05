POZZUOLI/ Flash mob a Monterusciello: i bambini dicono stop all’emarginazione e all’indifferenza

POZZUOLI – Momenti di condivisione e crescita a Monterusciello. Stamattina nel quartiere popolare di Pozzuoli è andata in scena la manifestazione “Muri che dividono, ponti che uniscono”. Alle 10 gli alunni della scuola primaria dell’IC 3 Rodari Annecchino hanno sfilato lungo via Modigliani per giungere a Piazza Minopoli ed esibirsi con un flash mob di body percussion. I bambini della scuola primaria hanno manifestato per l’abbattimento di tutti i muri dell’emarginazione, dell’indifferenza, dell’isolamento, dell’abbandono, della sopraffazione e per la costruzione di ponti solidali.