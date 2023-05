POZZUOLI/ Napoli-day: il 4 giugno a Monterusciello si festeggia lo scudetto «Coloriamo la piazza d’azzurro»

POZZUOLI – A Monterusciello si festeggerà lo scudetto del Napoli. L’evento è in programma per domenica 4 giugno, a partire dalle ore 19 a Piazza De Curtis. Organizzato da “Animo Azzurro” e da “Seratissime Eventi” con il supporto dei commercianti della zona, il Napoli-Day ospiterà ex calciatori azzurri, tra cui Ivano Trotta, giornalisti, cantanti e cabarettisti che allieteranno la giornata dei tifosi. La manifestazione sarà aperta dalla proiezione in diretta della partita Napoli-Sampdoria al termine della quale avranno inizio i festeggiamenti.

LA FESTA – L’intera piazza sarà ovviamente addobbata a festa, con i colori del bianco, dell’azzurro e del tricolore. «Indossate una maglia o un accessorio azzurro, coloriamo Piazza De Curtis» è l’appello dell’organizzatore Ciro Botta, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Pozzuoli. Durante la giornata ci sarà l’esibizione dei giovani allievi della Maga Dance di Carol Preziuso. Cori, striscioni, in piazza sarà riproposto il clima da stadio per salutare i campioni d’Italia.