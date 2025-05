POZZUOLI/ «Erbacce, topi e serpenti. A Monteruscello abbandonati dall’amministrazione Manzoni»

POZZUOLI – Erbacce, topi e serpenti a Monterusciello. Quanto accade nel quartiere in queste ore viene denunciato dai residenti. Sterpaglie ovunque, insetti, topi e serpenti che proliferano. La foto è stata scattata in via Levi, nei pressi dell’acquedotto comunale «Siamo stati abbandonati dal sindaco e dall’amministrazione comunale, da coloro che in campagna elettorale dicevano che Monterusciello non è una periferia. Stiamo tornando indietro con gli anni, nemmeno l’ordinaria amministrazione funziona più» spiega Antonio, residente nelle palazzine popolari di fronte agli uffici comunali.