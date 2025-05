Il Prefetto diffida il Comune di Monte di Procida per non aver votato il bilancio

MONTE DI PROCIDA – È arrivata, il 6 maggio scorso, la diffida ufficiale della Prefettura di Napoli al Comune di Monte di Procida per il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto consuntivo 2024. Un atto obbligatorio per legge, che sarebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile e, che il piccolo comune flegreo, unico tra quelli dell’area flegrea, non ha ancora portato all’attenzione del consiglio comunale.

LA DIFFIDA – Il documento, trasmesso a firma del Prefetto Michele Di Bari, mette ora il Comune davanti a un conto alla rovescia: venti giorni di tempo dalla notifica per approvare il bilancio in consiglio comunale. In caso contrario, scatterà la nomina di un commissario ad acta da parte della Prefettura, che provvederà in via sostitutiva all’approvazione del documento contabile. Un passaggio che, se confermato, darebbe anche avvio al procedimento di scioglimento del consiglio comunale. Monte di Procida si ritrova così ad essere l’unico Comune dei Campi Flegrei a non aver rispettato la scadenza del 30 aprile, termine fissato dalla legge per l’approvazione del rendiconto. Negli altri comuni dell’area – da Pozzuoli a Bacoli – le rispettive amministrazioni hanno già deliberato nei tempi previsti.