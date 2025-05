Nasce il gruppo di Più Europa a Pozzuoli

POZZUOLI – Prende forma a Pozzuoli un nuovo progetto politico: si tratta del gruppo territoriale di Più Europa, il partito europeista, radicale e liberale che, nelle prossime settimane, sarà formalmente costituito con un incontro alla presenza di esponenti nazionali. A promuovere la nascita del gruppo è Roberto Gaudioso, da tempo attivo e oggi candidato portavoce del coordinamento puteolano: “Vogliamo dare a Pozzuoli una voce nuova, che parli il linguaggio della trasparenza, dei diritti e dello sviluppo sostenibile. Più Europa può essere un riferimento per chi crede in un’Europa più forte, in una pubblica amministrazione efficiente e in una politica capace di visione”, ha dichiarato Gaudioso.

LE ADESIONI – Il partito ha già dimostrato attenzione concreta verso le problematiche del territorio: grazie all’impegno dell’onorevole Riccardo Magi, sono state presentate due interrogazioni parlamentari su questioni cruciali per la città, una sul Lido Augusto, simbolo di una più ampia riflessione sul tema dei beni demaniali e del loro recupero, e una seconda, di prossima presentazione, riguardante l’impatto del bradisismo e le risposte necessarie da parte dello Stato. Tra gli aderenti anche il consigliere comunale Riccardo Volpe, già iscritto a Più Europa dal 2022 e membro della Direzione Nazionale. La sua adesione rappresenta un segnale di attenzione e continuità tra il livello locale e quello nazionale.

IL PROGETTO – L’iniziativa si inserisce in un contesto politico in evoluzione, in cui la presenza di un partito come Più Europa può rappresentare una risorsa fondamentale per affrontare le grandi sfide di Pozzuoli: dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica, dalla qualità dei servizi pubblici alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Con la nascita del gruppo, Più Europa si propone di diventare una presenza stabile e propositiva nella vita politica di Pozzuoli, mettendo al centro i temi della giustizia sociale, della legalità, della partecipazione civica e della valorizzazione del patrimonio cittadino.