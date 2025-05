Accoltella e massacra di botte la moglie, poi si barrica in casa con i figli: bloccato dai carabinieri

POMPEI – Questa notte poco prima delle 2, negli uffici della Stazione carabinieri di Pompei, si presenta una 34enne del posto completamente insanguinata. La donna è fuggita da casa. Chiede aiuto perché poco prima suo marito l’ha accoltellata o comunque colpita più volte con un’arma. La vittima viene trasferita d’urgenza nell’ospedale di Castellammare di Stabia, fortunatamente pare non sia in pericolo di vita. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, i militari della stazione e il negoziatore del nucleo investigativo intervengono nell’appartamento della coppia. La situazione è davvero grave.

LA FOLLIA – L’uomo è un 40enne con problemi psichici che ha interrotto volontariamente la cura. In casa con lui i figli di 5 e 8 anni. Il 40enne si è barricato in casa e non vuole aprire. Sono circa le 2 e inizia una trattativa estenuante tra il carabiniere negoziatore e il 40enne. La tensione è alta anche perché in casa – e ora sono quasi le 4 – le voci dei bambini non si sentono. Si pensa al peggio ma alle 03.53 arriva sul posto un carabiniere che conosce quell’uomo e gli parla da dietro la porta. La maniglia si abbassa e l’uomo si consegna ai carabinieri, il pavimento è un lago di sangue. I bambini sono nella cameretta e stanno dormendo. Il 40enne viene bloccato e trasferito nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Torre del Greco. Sarà arretato per tentato omicidio. I bambini, illesi, sono stati affidati a dei parenti. La donna è attualmente sotto i ferri per una grave ferita alla nuca verosimilmente causata da un oggetto di legno identificato successivamente in uno spargisale rinvenuto in casa e sequestrato durante il sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Torre Annunziata. La vittima ha anche il volto tumefatto e tagli su tutto il corpo.