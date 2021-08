POZZUOLI – L’associazione “Progetto in Comune” annuncia la costituzione di una lista civica per le prossime elezioni comunali in appoggio alla coalizione di centrosinistra. La nuova forza politica fa capo all’ex presidente del consiglio Enrico Russo e annovera tra le sue fila il presidente Luigi Conte e i componenti del direttivo Roberta Barletta, Gennaro D’Angelo, Paolo Dente, Ferdinando Russo, Fortunato Stellitano e Alessandro Trapanese.

L’UFFICIALIZZAZIONE – “Nei giorni scorsi – fa sapere il presidente di “Progetto in Comune” – a seguito dell’invito ricevuto da parte dell’attuale forza di maggioranza di governo, unitamente ai soggetti del mondo della società civile, si è iniziato un confronto per un percorso condiviso, per le amministrative del prossimo anno. Desideriamo ringraziare pubblicamente, il segretario cittadino del Partito Democratico di Pozzuoli Antonio Tufano, con tutte le forze dell’attuale maggioranza. Per noi è un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e per il contributo dato con tanta dedizione e passione sempre per il bene della nostra città. È giusto e logico, da parte nostra, dare la disponibilità per cercare di rafforzare e migliorare sempre di più il progetto politico per il governo della città, in coerenza e continuità con il percorso intrapreso negli ultimi dieci anni, partendo dall’ex Presidente del Consiglio Comunale Enrico Russo e proseguendo con tutti coloro che hanno aderito all’associazione “Progetto in Comune”, senza dimenticare uno dei fondatori del progetto, l’amico Nello Solmonte. Pertanto daremo vita ad una lista civica, “Progetto in Comune”, a supporto della prossima coalizione.”