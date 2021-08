POZZUOLI – Sono circa 500 le sottoscrizioni per il referendum per l’Eutanasia Legale raccolte dal Movimento 5 Stelle a Pozzuoli che ha allestito, in due fine settimana, un banchetto in piazza della Repubblica. “E’ una bella risposta – ha detto il consigliere comunale del M5S Antonio Caso – una battaglia che va al di là dei colori politici e che chiede solo il riconoscimento del diritto di scelta per essere liberi fino alla fine. Ancora più bello è stato chiacchierare con tanti ragazzi e ragazze, che non erano di passaggio, ma venuti appositamente per firmare. È stata una boccata di ossigeno. Grazie a chi ha aiutato, a chi è passato a firmare e a chi è venuto a confrontarsi. Per ora ci fermiamo, riprenderemo a settembre.”