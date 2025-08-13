POZZUOLI/ «Ecco come hanno lasciato dopo aver pulito la strada del Lago d’Averno»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «È possibile mai che invece di valorizzare le nostre zone, che dovrebbero essere uno splendido biglietto di visita sui i campi flegrei chi di dovere intendo le istituzioni lasciano le cose a metà!? Su via provinciale Lucrino Averno, la strada principale che porta l’accesso al lago d’Averno dalla rotonda Cavani nei giorni scorsi sul lato confinante al parcheggio del Parco dei Laghi hanno tagliato le erbacce e le canne che non permettevano il passaggio sul marciapiede, ma il problema sta che da almeno 5 giorni il materiale di risulta impedisce ancora di più il passaggio e alcune autovetture vengono lasciate dai bagnanti di giorni e di sera fino a notte da avventori dei locali della zona su questi accumuli di erbacce secche peraltro in divieto di sosta. Spero che venga ripulita la strada al più presto possibile onde evitare spiacevoli inconventi» (Salvatore B.) «