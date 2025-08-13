Cane rinchiuso in una cella di legno al sole: scoperto e salvato dai volontari

GIUGLIANO – Nuovo intervento congiunto del deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dell’OIPA per salvare un cane rinchiuso in una piccola cella di legno, lasciato per ore sotto il sole cocente senza acqua né riparo. “Nelle ultime settimane – denuncia Nando Cirella, delegato OIPA – abbiamo registrato un raddoppio dei casi di violenza e abbandono nei confronti degli animali, soprattutto ad agosto, quando molti partono per le vacanze e lasciano i propri animali in condizioni drammatiche”. Borrelli sottolinea un paradosso amaro: “Può sembrare assurdo, ma è meno crudele abbandonare un animale per strada che lasciarlo legato o rinchiuso senza via di fuga, esposto alle intemperie. In quel modo non ha neanche una minima possibilità di salvarsi”. L’animale, in evidente stato di sofferenza, verrà affidato alle cure dei volontari. Sul caso sono in corso accertamenti per individuare e denunciare i responsabili.