Gambizzato davanti alla porta di casa

GIUGLIANO – Ieri sera verso le 20 i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.

Poco prima un 28enne di Qualiano già noto alle forze dell’ordine – accompagnato da alcuni parenti – si era recato in ospedale perché ferito. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo, mentre si trovava sull’uscio della propria abitazione, sarebbe stato sparato da ignoti che poi sarebbero fuggiti. Gli accertamenti medici hanno evidenziato tre fori alla gamba sinistra, uno alla gamba destra e uno all’avambraccio sinistro.

Il 28enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Giugliano e di Qualiano impegnati per ricostruire la vicenda e per comprenderne la matrice.