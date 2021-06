POZZUOLI – «È mio compito politico ed istituzionale revocare le deleghe alla professoressa Anna Maria Attore, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Pozzuoli. Tale scelta è dovuta ad una interruzione del rapporto di fiducia con la parte politica che quattro anni fa la designò al ruolo di amministratore della nostra Città». A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che ringrazia «la Professoressa Attore per l’importante lavoro svolto in piena collaborazione istituzionale, e con la quale, sono certo, rimarrà un sincero rapporto di stima e rispetto reciproco. Non sono a conoscenza – ha aggiunto il primo cittadino – del motivo che ha spinto il gruppo “Uniti per Pozzuoli” ad interrompere il percorso politico-programmatico che la maggioranza, a cui ha aderito dal 2017, sta realizzando e portando avanti. Andiamo avanti per lo sviluppo del nostro territorio e per la crescita della nostra comunità».