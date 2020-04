POZZUOLI – E’ morto ieri, all’età di 81 anni, dopo una lunga malattia il dottor Francesco Pisano, uomo e medico che ha profondamente amato la città di Pozzuoli e che ha servito come consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana dal 1978 al 1989. Pisano era un uomo mite, allegro nonché un professionista di grande umanità. Ha contribuito a fondare agli inizi degli anni ’70 il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove ha lavorato per più di 40 anni. “E’ stato una persona disponibile riuscendo a trasmettere la sua gioia di vivere a chi lo incontrava nonché un esempio di rettitudine ed onestà.” -raccontano i parenti. Durante la malattia gli sono sempre stati vicini la sua amata consorte Francesca Di Bonito, i suoi figli Genni e Mario e la famiglia Pisano-Di Bonito tutta. “Muore in un periodo difficile per tutti. Anche se non si potrà celebrare il suo funerale, si è certi che in tanti lo ricorderanno con affetto nelle loro preghiere o semplicemente nel loro cuore”. Al cordoglio della moglie e dei figli si stringono la famiglia Di Bonito e tutta la redazione di Cronaca Flegrea.