POZZUOLI – È morto improvvisamente questa mattina a Roma l’attore e cantante Gennaro Cannavacciuolo. L’uomo, 60 anni compiuti da poco, era originario di Pozzuoli ed era cresciuto alla scuola di Eduardo De Filippo. Elegantissimo ed eclettico mattatore ha calcato tutti i teatri d’Italia, dal San Carlo di Napoli al Teatro Verdi di Trieste, dal Sistina di Roma, all’Augusteo di Napoli e il Manzoni di Milano, interpretando i ruoli più disparati, sia di prosa che di canto fino ai recital e one man show. Tra i suoi ultimi impegni – fa sapere l’Ansa – l’omaggio in palcoscenico a “Yves Montand. Un italien à Paris” e la tournée di quest’inverno di “Milva. Donna di teatro”, in cui aveva cucito insieme note di alcuni dei più grandi successi della cantante e momenti delle sue interpretazioni teatrali, da Brecht a Patroni Griffi. Attivo anche nel cinema e nella televisione, Cannavacciuolo era anche nella serie internazionale Clash of Future, per il quale era stato premiato nel ruolo di Silvio Crespi. Da anni anni viveva a Roma dove lascia la moglie e il figlio di nove anni. Le esequie si terranno sabato 28 maggio alle 14 nella chiesa di San Bellarmino.