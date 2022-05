POZZUOLI – In che modo la classe forense può fornire il suo contributo nella lotta contro la “violenza di genere”? Come può concorrere a scongiurarlo o quantomeno ad arginarlo nella fase della prevenzione oppure, ove costretti, ad intervenire nella fase della repressione? Sono questi gli interrogativi che si porranno avvocati ed operatori sociali nel corso del convegno organizzato dal Sindacato Forense Puteolano per sabato 28 maggio, alle ore 10, presso la sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli. L’incontro gode del patrocinio del Comune di Pozzuoli, sempre sensibile alle iniziative di miglioramento sociale, nonché con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

L’INIZIATIVA – Il Sindacato Forense Puteolano, in virtù dell’impegno costante dei suoi Avvocati sul Territorio, continua ad attenzionare ed approfondire tematiche e fenomeni sociali, culturali, e soprattutto giuridici di grande attualità. Tra questi, ha direzionato, da sempre, il proprio obiettivo anche sul fenomeno aberrante della cosiddetta “Violenza di Genere”. Da troppo tempo e quotidianamente, infatti, i media ed i Tribunali del nostro Paese ci informano di episodi di violenza a danno delle Donne; ma ancor più devastante risulta il fenomeno della violenza di genere che si consuma in silenzio, magari tra le mura domestiche, il più delle volte senza che le Autorità preposte ne siano a conoscenza e possano intervenire. Da qui la sensibilità della Classe Forense puteolana, del Sindacato e del suo Segretario generale avvocato Maria Cristallino, nell’interrogarsi circa il miglior comportamento professionale da adottare dinanzi a tale fenomeno. Sono stati invitati ad offrire il loro autorevole contributo, professionisti ed esperti della materia a livello nazionale. Pertanto, all’evento, moderato dall’Avv. Antonio Di Rienzo, interverranno la Dott.ssa Raffaella Palladino (Coop. Sociale E.V.A); la Dott.ssa Elvira Reale, Psicologa, Consulente della Commissione Femminicidio al Senato della Repubblica; il Dott. Raffaele Falcone, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli, con precipua competenza “Fasce Deboli”. Le conclusioni saranno affidate alla Senatrice, Avvocato Valeria Valente, Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio e contro ogni forma di violenza in genere.