POZZUOLI – La Puteolana 1902 sarà presente sabato 28 maggio alle ore 16:30 allo stadio “Simpatia” di Pianura per il “Memorial Enrico Saggiomo”, nel ricordo di una delle figure storiche del calcio campano. Si scenderà in campo per un’amichevole con la Boys Pianurese. Una festa di sport per dar memoria di chi per tanti anni si è dedicato con amore e passione a tale disciplina. L’ingresso è libero.