POZZUOLI/ Droga in casa mentre sta ai domiciliari: arrestato 30enne nel centro storico – NOME E FOTO

POZZUOLI – Nascondeva in casa cocaina e hashish Salvatore Varriale, 30enne di Pozzuoli, dal 30 aprile scorso era sottoposto agli arresti domiciliari. Proprio nella sua abitazione, in via Maso Carrese, nel centro storico della città, che ieri si sono concentrati i controlli degli agenti del commissariato di Pozzuoli – diretti dalla dottoressa Ludovica Carpino – a seguito di un’attività info-investigativa.

LA DROGA – Durante la perquisizione nell’abitazione di Varriale i poliziotti hanno rinvenuto 5 involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi, 6 panetti di hashish del peso complessivo di circa 44 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento per la droga. Al termine dell’attività l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.