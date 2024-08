POZZUOLI/ Centonove scosse in 22 ore: terminato lo sciame sismico

POZZUOLI – È durato 22 ore ed ha prodotto in totale 109 scosse lo sciame sismico terminato poco prima delle 13 di oggi. La comunicazione è arrivata dall’Osservatorio Vesuviano che ha rilevato lo sciame costituito in via preliminare da 109 terremoti con magnitudo minima Md ≥ 0.0 e magnitudo massima Md=2.8 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.

LE SCOSSE – In particolare, nel bollettino diramato, sono 39 le scosse di magnitudo superiore a uno di cui quattro superiori a magnitudo due: la più forte è stata pari a 2.8 registrata nella notte tra sabato e domenica, preceduta da tre pari a 2.0, 2.3 e 2.6. I fenomeni si sono prodotti in superficie e non hanno fatto registrare particolari criticità.