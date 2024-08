POZZUOLI/ Lettini sulla battigia nella spiaggia libera ad Arco Felice, consigliere chiede intervento dei vigili

POZZUOLI – «Ho già chiesto al Dirigente ed alla Polizia Municipale di prevedere una verifica. La battigia deve restare libera e la spiaggia libera non può essere occupata da lettini vacanti per “riservare” il posto a discapito di chi viene e non vuole pagare il lettino. Una zona che deve essere attenzionata, anche perché c’è un precedente: nel 2022 proprio ad Arcofelice, la Guardia Costiera sanzionò un concessionario che aveva occupato anche la spiaggia libera. Pensate: chi aveva la concessione non si accontentava della porzione concessa, e a discapito di chi non può permettersi un lettino occupò anche la spiaggia libera. Roba da matti.» È quanto fa sapere il consigliere comunale Riccardo Volpe che ieri è intervenuto sul caso dell’occupazione di porzioni di spiaggia libera da parte di uno stabilimento balneare lungo il litorale di Arco Felice-Lucrino. Secondo quanto denunciato da alcuni bagnanti, attraverso foto e video, i responsabili dello stabilimento avrebbero occupato preventivamente gli spazi liberi e, in particolare, quelli sulla battigia.