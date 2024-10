POZZUOLI/ Droga in casa mentre era ai domiciliari: nuovi guai per Fabrizio Compagnone

POZZUOLI – Nascondeva in casa hashish e cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari. Nuovi guai per per Fabrizio Compagnone, 38enne di Monterusciello, figlio di Luciano storico affiliato ai clan Longobardi e Beneduce. Compagnone è stato arrestato questa mattina dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – su ordine del Magistrato di Sorveglianza di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tre giorni fa, infatti, nell’abitazione del 38enne gli agenti durante una perquisizione hanno trovato hashish e cocaina, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Nel curriculum criminale di Fabrizio Compagnone figura anche una affiliazione al gruppo capeggiato dal “boss fantasma” Carlo Avallone.