POZZUOLI/ Blitz anti droga dei carabinieri nelle piazze di spaccio di Monterusciello

POZZUOLI – Piazze di spaccio del mirino dei carabinieri a Monterusciello dove, durante due distinte operazioni, sono stati arrestati due pusher. Si tratta di un 24enne e un 49enne. Il più giovane è stato arrestato questa notte dopo un blitz nella sua abitazione. Nella sua cantina i militari hanno trovato un vero e proprio locale allestito per il confezionamento dello stupefacente con tanto di macchine per il sottovuoto e bilancini. Rinvenuti 500 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sequestrata anche la somma in contanti di 150 euro ritenuti provento del reato. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

PIAZZA DI SPACCIO – Sempre a Monterusciello, nella piazze di spaccio in via de Curtis, l’altro ieri i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno sorpreso Umberto D’Orio, 49 anni, in possesso di un panetto di hashish da 65 grammi e di 90 euro in contanti ritenuti provento del reato. L’uomo alla vista dei militari ha tentato la fuga gettando un bilancino di precisione ma è stato bloccato e arrestato.