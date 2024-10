Autista di un bus di linea aggredito con calci e pugni: carabinieri arrestano 43enne

NAPOLI – Nel quartiere Poggioreale i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Stadera. A chiamare il 112 l’autista di un autobus dell’ANM della linea 151. Poco prima l’uomo era stato aggredito con calci e pugni da un 43enne. I carabinieri arrivano sul posto e trovano il mezzo fermo all’altezza del civico 120. Tra gli increduli passeggeri anche l’aggressore. Si tratta di Vincenzo Salvatore Ardito*, di Casoria e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era probabilmente ubriaco e infastidiva tutti i presenti tra cui molti anziani. L’autista è intervenuto chiedendo all’uomo di smetterla e di calmarsi ma in quel momento avviene l’aggressione. Il 43enne non si placa anche in presenza dei 4 miliari e inizia così l’altra colluttazione. L’uomo – con non poche difficoltà – viene bloccato e trasferito all’ospedale del mare in stato di agitazione psicofisica, non in pericolo di vita, per poi essere arrestato. L’autista, 37enne, ne avrà per 5 giorni per un “trauma contusivo al gomito destro”. Per i carabinieri intervenuti prognosi che vanno dai 3 ai 5 giorni. L’arrestato deve rispondere di interruzione di pubblico servizio, lesioni e resistenza.