Sindaco di Giugliano indagato si autosospende dal PD

GIUGLIANO – «Il Partito Democratico di Napoli prende atto e apprezza la decisione del Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, coinvolto in una indagine, di auto sospendersi dal PD, in coerenza con i principi del Codice Etico e dello Statuto del partito, pur nel rispetto della presunzione di innocenza. Nelle prossime ore il PD, sentito il gruppo consiliare, visti i recenti sviluppi, procederà ad una ulteriore valutazione della situazione politica e amministrativa del comune di Giugliano, in linea con la posizione già espressa nei giorni scorsi». Questa la nota a firma del segretario metropolitano Giuseppe Annunziata, del commissario cittadino Francesco Dinacci e del responsabile metropolitani enti locali Gaetano Bocchino.

L’INDAGINE – Pirozzi e il suo predecessore Antonio Poziello sono indagati per un appalto per i rifiuti affidato alla società Teknoservice. La procura aveva chiesto gli arresti domiciliari respinti dal gip di Napoli Nord Vincenzo Saladino.