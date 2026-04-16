POZZUOLI/ Droga e pistole: arrestato a Monterusciello Capasso junior, fratello del ras Emilio

POZZUOLI – Nuovo arresto per Angelo Capasso, 38 anni, fratello di Emilio, ras del quartiere di Monterusciello. Questa volta è finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di armi. Capasso junior finì nel blitz anti camorra Iron Men e condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere, pena da poco scontata quando i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli lo hanno arrestato durante un servizio antidroga in via Saba.

LO SPACCIO – Proprio tra i palazzi popolari che i militari vedono un uomo cedere una bustina in cambio di soldi. Intervengono. A cedere una dose di cocaina è Capasso, attualmente libero vigiliato. Segnalato alla Prefettura il cliente. Nelle tasche del pusher vengono trovate 5 dosi di cocaina e 65euro. I carabinieri non si fermano e perquisiscono anche la sua abitazione. Entrano, apparentemente nulla di strano fino a quando non aprono il comodino. Tra la biancheria viene trovata una chiave. Di quelle che servono per ispezionare e manutenere i vani ascensore.

ARMI E DROGA – Il passo successivo è prevedibile e in uno spazio ricavato sulla cabina dell’ascensore trovano 2 involucri in cellophane con dentro crack e cocaina per un totale di 53grammi circa di droga, 2 bilancini di precisione e un pacchetto di sigarette che nasconde il materiale per il confezionamento. Ma non è tutto. Sulla cabina anche un borsello. Dentro una pistola Beretta con matricola abrasa completa di caricatore con 14 proiettili e una pistola Bruni con matricola abrasa carica di 4 proiettili. In un’altra tasca del borsello altri 26 proiettili. Un’altra perquisizione è stata fatta nell’abitazione dei genitori, sullo stesso pianerottolo. All’interno trovati e sequestrati 7mila euro circa la cui origine non è stata chiarita.

L’uomo arrestato, è ora in carcere.