POZZUOLI/ Dj set senza autorizzazioni: sequestrato a Licola il lido “Nereidi” – LA FOTO

POZZUOLI – Un dj set senza autorizzazione ma pubblicizzato sui social. Nessuna agibilità per un evento simile e una diffida dell’autorità di ps non rispettata. E’ quanto hanno scoperto in via Sibilla i carabinieri della stazione di Licola durante un’attività di controllo condotta con gli agenti del commissariato di Pozzuoli. Nei guai è finito il titolare dello stabilimento balneare “Nereidi Natural Beach”, che è stato denunciato. Sequestrata l’intera struttura, per un totale di 700 metri quadrati. Durante la serata erano presenti circa 700 persone.