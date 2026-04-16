POZZUOLI/ Petronio chiuso, il sindaco: «La sicurezza priorità inderogabile»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. «Gentile direttore, in merito alle dichiarazioni rese dal dirigente scolastico dell’Istituto “Lucio Petronio”, si ritiene necessario ribadire con chiarezza le ragioni che hanno condotto all’adozione dell’ordinanza di chiusura dell’edificio scolastico. La decisione assunta dall’Amministrazione comunale non è frutto di valutazioni discrezionali o isolate, ma si fonda su un quadro tecnico in continua evoluzione, costantemente monitorato dalle autorità competenti e condiviso nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli. Proprio nel corso dell’ultima riunione, alla presenza di tutti gli enti preposti – tra cui Vigili del Fuoco, INGV – Osservatorio Vesuviano, Protezione Civile e istituzioni territoriali – è stato confermato il riscontro di livelli superiori alla norma di anidride carbonica nei locali al piano terra dell’Istituto. Una condizione che, per sua natura, impone il massimo principio di precauzione, che ha portato alla decisione unanime di proseguire con la chiusura dell’istituto. È sulla base di queste evidenze tecniche che è stata espressamente raccomandata la prosecuzione della chiusura dell’intero istituto già disposta nell’immediatezza, in attesa di ulteriori approfondimenti che saranno condotti nelle prossime ore per delimitare con maggiore precisione le aree eventualmente accessibili. Si precisa, inoltre, che l’edificio scolastico è di competenza della Città Metropolitana di Napoli, quale ente proprietario e responsabile della gestione strutturale. Il Comune, tuttavia, nell’ambito delle proprie prerogative in materia di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ha il dovere di intervenire con tempestività adottando tutte le misure ritenute necessarie sulla base delle indicazioni tecniche disponibili. Comprendiamo le osservazioni del dirigente scolastico e condividiamo pienamente l’esigenza di garantire il diritto allo studio. Tuttavia, in presenza di fenomeni che possono evolvere rapidamente e che coinvolgono la sicurezza ambientale, il principio di precauzione deve necessariamente prevalere su ogni altra considerazione. L’Amministrazione comunale ha il dovere di tutelare in via prioritaria la salute degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, adottando misure anche rigorose laddove il quadro tecnico lo richieda. La situazione è oggetto di un monitoraggio costante e coordinato a livello istituzionale. Ogni decisione futura sarà assunta sulla base degli esiti delle ulteriori verifiche già programmate, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima le normali attività didattiche in condizioni di piena sicurezza. Il Comune di Pozzuoli continuerà a garantire la massima trasparenza e aggiornamento, nella consapevolezza che la sicurezza della comunità scolastica rappresenta una priorità assoluta e non derogabile».