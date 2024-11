POZZUOLI/ Dramma a Lucrino: commerciante trovato suicida in casa

POZZUOLI – È stato trovato senza vita dalla madre nella sua abitazione a Lucrino un 43enne commerciante di Pozzuoli. L’uomo ha lasciato una lunga lettera attraverso la quale ha spiegato i motivi dell’estremo gesto. Il dramma è avvenuto in mattinata, ma la scoperta è stata fatta solo nel primo pomeriggio quando la donna, che vive nello stesso stabile, ha aperto la porta di casa per portare il pranzo al figlio. Sul posto sono accorsi parenti e amici sotto shock per l’accaduto. La salma è stata sequestrata su disposizione del pm di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli.

IL DRAMMA – L’uomo era molto conosciuto in città. Per anni aveva gestito un’attività commerciale in via Campana che da qualche tempo era stata convertita in un’attività di shopping online. Le indagini del caso con i rilievi nell’abitazione sono state condotte dai carabinieri della stazione di Pozzuoli.