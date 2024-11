Arcobalù: un nuovo Paradiso per bambini a Monte di Procida! – LE FOTO

MONTE DI PROCIDA – A Monte di Procida, in via Scialoia 23, ha recentemente aperto Arcobalù, uno spazio innovativo interamente dedicato ai bambini, alla loro crescita e formazione. Qui i più piccoli possono incontrarsi, socializzare e confrontarsi in un ambiente stimolante e positivo, ideato appositamente per favorire il loro benessere e sviluppo. Arcobalù offre un’ampia gamma di attività, tra cui laboratori creativi e didattici, spazi per il baby parking e la possibilità di organizzare feste di compleanno o altri eventi privati.

LA NOVITA’ –Il centro è animato costantemente da eventi e serate a tema, garantendo così un ambiente sempre vivace e interessante per i bambini. Una delle novità più entusiasmanti introdotte da Arcobalù è la serata “Mamma, stasera esco io!”: un’iniziativa che permette ai bambini di vivere una serata di puro divertimento insieme ai loro coetanei, mentre i genitori possono godersi una serata di relax, sapendo che i loro figli sono in buone mani e in un ambiente sicuro.

IL DIVERTIMENTO – Durante le pause scolastiche, Arcobalù organizza una serie di campus e attività, sempre aggiornati, offrendo così continue opportunità di svago e apprendimento anche fuori dall’orario scolastico. Con le feste natalizie ormai alle porte, sono già pronte molte iniziative e laboratori creativi a tema, già annunciati da qualche giorno sui canali social della ludoteca, per far vivere ai bambini la magia del periodo più speciale dell’anno.

LE AVVENTURE – Per rimanere sempre aggiornati sulle attività e gli eventi di Arcobalù, seguite la pagina Arcobalù sui social media! Questo spazio dedicato ai bambini è pronto a regalare momenti indimenticabili e a diventare un punto di riferimento per tutte le famiglie dei Campi Flegrei. Venite a scoprire Arcobalù: dove ogni giorno è un’avventura!

LE FOTO