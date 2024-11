La Lega dice no a dislocamento Accademia Aeronautica di Pozzuoli «È icona campana»

POZZUOLI – «Apprendiamo con preoccupazione la notizia dell’ipotesi di un dislocamento della storica Accademia aeronautica di Pozzuoli, uno dei poli più avanzati e famosi della Difesa per la formazione di ufficiali. Da sempre icona non solo di Pozzuoli ma di tutta la Campania, la sua perdita sarebbe un danno importante per la nostra regione. Chiederemo al ministro Crosetto che l’Accademia non lasci la Campania». Così in una nota i parlamentari campani della Lega: il senatore Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli, e il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale.