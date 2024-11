BACOLI/ Processo Irsvem: lo storico amministratore assolto con formula piena

BACOLI – Si conclude la vicenda giudiziaria durata otto anni e che dal 2016 aveva investito Gennaro Illiano, storico amministratore della Irsvem srl. L’azienda, per decenni, era stata il punto di riferimento per la stabulazione e il commercio dei molluschi. Nel 2016 un’indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, coadiuvata dalla Guardia di Finanza di Baia, aveva portato a gravi accuse. Imputazioni pesanti che costrinsero Illiano a dover fare un passo indietro nella gestione aziendale.

LA SODDISFAZIONE – A distanza di 8 anni dall’inizio della vicenda, Illiano difeso dall’avvocato Gennaro Maione, è stato assolto dalla 3^ Sezione della Corte di Appello di Napoli in relazione all’ imputazione con formula piena perché il fatto non sussiste, restituendo pregio alla sua posizione imprenditoriale nella città di Bacoli. «Questa sentenza cancella tutte le ingiurie e le diffamazioni che in questi lunghi 8 anni ho ricevuto da chi nulla sapeva – dichiara Gennaro Illiano – E’ doveroso ringraziare l’avvocato Maione per il brillante lavoro di squadra con l’avvocato Maria Scotto di Luzio, in quanto sono riusciti a definire le questioni che mi riguardavano. Da ex calciatore oggi posso dire che abbiamo vinto il campionato».