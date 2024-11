Il comune di Pozzuoli paga 48mila euro e il sindaco Manzoni riceve un premio

POZZUOLI – “Pozzuoli vince! Sono orgoglioso di essere tra i 20 sindaci italiani ad aver ricevuto il prestigioso premio messo in palio dalla Enterprise Contact Group, che assegna il riconoscimento in diversi settori della pubblica amministrazione. Sono stato premiato, a nome della città, nel settore “Sicurezza e ordine pubblico” con un “Golden Ticket” per partecipare al Florida International Trade and Cultural Expo 2025. Ringrazio la Enterprise Contact Group e la sua CEO Valentina Flaminio per aver riconosciuto il grande lavoro che, in collaborazione con il Prefetto di Napoli Michele di Bari e con le altre Forze dell’Ordine, il Comune di Pozzuoli sta svolgendo per la sicurezza del territorio. Porteremo l’esperienza di Pozzuoli come esempio di impegno e di sinergia istituzionale e illustreremo i progetti per il futuro per rendere la nostra città sempre più vivibile per i nostri concittadini.” Con questo strombettante post ieri pomeriggio, mentre la città di Pozzuoli si chiedeva quale fosse la sorte dell’Accademia Aeronautica, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni annunciava di aver ricevuto un premio nel settore “sicurezza e ordine pubblico”.

AFFIDAMENTO DIRETTO – Ebbene, il premio arriva da un privato nell’ambito del servizio “sindaci in contatto”, il nuovo servizio telefonico che permette al comune di inviare ai cittadini messaggi audio in materia di emergenze tra cui protezione civile, allerte meteo e bradisismo. Il costo del servizio è di 48mila euro, che l’amministrazione Manzoni ha dato con affidamento diretto alla Società Enterprise Contact Group con sede legale al Centro Direzionale Isola A3. Proprio la Enterpirese Contact Group ha organizzato il premio destinato ai sindaci dei comuni che hanno aderito al servizio a pagamento.