POZZUOLI – Ha subito un furto e un tentato furto in due giorni il bar “Spazio Lucrino” che sorge nei pressi della “rotonda Cavani”. Le telecamere del sistema di videosorveglianza del locale hanno ripreso il primo raid andato in scena alle 3.54 di mercoledì e le immagini sono state diffuse in rete con un appello da parte dei titolari “Aiutateci a trovare i ladri”. Nel video si vede un uomo entrare e portare via la cassa con circa 150 euro. Due notti dopo, verso le 2 di venerdì, forse sempre lo stesso ladro ha tentato un nuovo colpo, ma questa volta non è riuscito ad entrare nel locale limitandosi a danneggiare pesantemente la saracinesca d’ingresso. Ecco il video del furto (credit: Planet Web Tv)