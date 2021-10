POZZUOLI – Si va verso la riapertura di via Pergolesi. In queste ore è stato ultimato l’abbattimento di una parte del muro del carcere femminile di Pozzuoli, crollato nei giorni scorsi a seguito del maltempo. Dopo la messa in sicurezza della zona, si passerà alla rimozione delle transenne e alla conseguente riapertura che potrebbe arrivare nella giornata di oggi o, al massimo, entro lunedì.