POZZUOLI – Dopo il sold out di domenica scorsa la Caffetteria-Pasticceria “Dolce Momento” di Arco Felice ringrazia tutti i suoi clienti e rilancia con una nuova versione del “Cannolo Campano”, preparato per questa domenica: si tratta del “Rocher”, fatto con cioccolato al latte e nocciole di Avellino. Il dolce è la nuova delizia studiata e preparata dal pasticcere Raffaele Cardillo, fautore del Cannolo Campano, che negli ultimi sette giorni ha fatto registrare un record di vendite nella pasticceria di via Campi Flegrei.

*articolo sponsorizzato