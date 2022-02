POZZUOLI – Un violento incidente è avvenuto all’alba di oggi in via Campana dove sono rimasti coinvolti un camion per la raccolta dei rifiuti dell’azienda “De Vizia transfer” e un’automobile. Il bilancio è di tre giovani feriti, soccorsi dal 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. I tre si trovavano all’interno della vettura che -stando a una prima ricostruzione dei fatti- dopo essere uscita dal parcheggio di un una discoteca della zona, avrebbe urtato il camion facendolo ribaltare più volte. Illeso l’autista del mezzo, un giovane dipendente della De Vizia.

TRAGEDIA SFIORATA – Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che stanno indagando sull’accaduto. «Poteva essere una strage, il camion si è ribaltato diverse volte. Sono tutti miracolati» ha raccontato uno dei primi soccorritori che questa mattina, poco dopo le 4.30, si è precipitato sul posto. I tre feriti -fanno sapere fonti ospedaliere- non sono in pericolo di vita.