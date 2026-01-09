POZZUOLI/ Dopo 28 giorni Manzoni vara la nuova Giunta: 2 new entry, Magliulo resta vice sindaco – FOTO E NOMI

POZZUOLI – Dopo 28 giorni il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha nominato la nuova Giunta comunale. Come ampiamente annunciato dal nostro giornale nei giorni scorsi i nuovi assessori saranno Gennaro Andreozzi (Europa Verde) e Carla Lardone (Avanti). Confermati Paolo Ismeno, Salvatore Caiazzo, Mariasole La Rana, Vittorio Gloria e Maria Magliulo, che sarà ancora il vice sindaco. Escono Vittorio Festa e Monica Barbieri. Alla luce di questa composizione le forze che fanno parte della nuova maggioranza sono: Partito Democratico (Pennacchio, Genovese, Testa, Genovese, D’Amico, Villani), Europa Verde (Pafundi, Migliucci), Davvero Pozzuoli (Tozzi), Pozzuoli al Centro (Pastore, Di Dio, Guardascione), Italia Viva (Russo) e Avanti (Cossiga, Daniele, Pisano). Alla luce della nomina di Andreozzi ad assessore entra in consiglio comunale Vicente Migliucci. (alla fine dell’articolo la prima foto di gruppo)

LE DELEGHE – Maria Magliulo resta in quota sindaco con la deleghe alle attività produttive, commercio e sviluppo economico, SUAP, sviluppo industriale, artigianato, agricoltura e pesca, risorsa mare, risorsa laghi, fiere e mercati, mercato ittico all’ingrosso e mercato ortofrutticolo all’ingrosso, politiche del lavoro, turismo e marketing territoriale.

Salvatore Caiazzo (PD) – ambiente e sviluppo sostenibile, ciclo integrato dei rifiuti, ciclo integrato delle acque, politiche energetiche, tutela dall’inquinamento acustico e dalle radiazioni elettromagnetiche, lotta al degrado e decoro della città, randagismo.

Paolo Ismeno (PD) – bilancio e programmazione economica, finanze, fiscalità locale e tributi, ufficio unico delle entrate, gestione e riscossione canoni patrimoniali e di locazione, personale, demanio marittimo, linea di costa, stabilimenti balneari e approdi, gestione finanziamenti PNRR, servizi cimiteriali.

Gennaro Andreozzi (Europa Verde) lavori pubblici, sicurezza del lavoro, edilizia pubblica ed edifici pubblici, edilizia scolastica,

manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e vie cittadine, di fontane e monumenti pubblici, pubblica illuminazione e impianti tecnologici e di rete, città digitale, innovazione digitale, servizi di digitalizzazione, innovazioni tecnologiche, reti informatiche, servizi di

video-sorveglianza, valorizzazione e manutenzione impianti sportivi, sport.

Vittorio Gloria (Pozzuoli al Centro) – governo del territorio, pianificazione e riqualificazione urbana e mobilità, pianificazione

urbanistica generale ed esecutiva, PUC e varianti, riqualificazione e rigenerazione urbana, SUE, piano del traffico e della viabilità, parcheggi ed aree di sosta, piano e gestione arredo urbano e immagine della città, pubblicità e pubbliche affissioni.

Mariasole La Rana (Davvero Pozzuoli) – pubblica istruzione, rapporti con le università, toponomastica, servizi demografici, cultura, laboratori per le attività culturali, gli enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni culturali, pari opportunità.

Carla Lardone (Avanti) – politiche sociali e alle politiche giovanili, tempo libero e terza età, pianificazione e attuazione del piano sociale di zona, politiche per minori e famiglie, politiche per persone con disabilità e persone non autosufficienti, assistenza ai minori, politiche di

integrazione dei migranti, politiche di lotta alla povertà, patrimonio, manutenzione e gestione degli immobili comunali, gestione e valorizzazione degli immobili patrimoniali.