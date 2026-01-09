POZZUOLI/ Lavori eterni in via Marconi: una spina nel fianco per l’amministrazione comunale

POZZUOLI – Il buongiorno si è visto dal mattino con la chiusura di una delle strade più trafficate della città alla vigilia dell’apertura delle scuole. Via Marconi è destinato a restare un eterno cantiere con i lavori che procedono a singhiozzo. Prima sei mesi, poi un anno, ora chissà quale sarà la durata dell’intervento che tanto ha fatto sbraitare perfino il partito di maggioranza Europa Verde che con il promesso assessore Andreozzi e il promesso consigliere Migliucci aveva più volte attaccato l’amministratore Manzoni per aver abbattuto albero secolari. Accuse che avevano tirato il ballo l’allora assessore ai lavori pubblici Paolo Ismeno, costretto q difendersi dalle parole del neo collega di Giunta attraverso le relazioni degli esperti. In questo caos generale restano i problemi di un’intera zona da settembre isolata e con le attività commerciali ormai in ginocchio. Pronte a chiudere per sempre.